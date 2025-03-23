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Фильм «Minecraft в кино» не будет каноном для вселенной

Фильм «Minecraft в кино» не будет каноном для вселенной
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Режиссёр фильма «Minecraft в кино» Джаред Хесс пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что сюжет ленты не будет каноном для вселенной.

Мы создаём не официальную историю, а всего лишь одну из историй.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

Премьера «Minecraft в кино» в мировом прокате состоится 4 апреля.

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