Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Глупый и беззубый»: первые критики сдержанно приняли фильм «Смерть единорога»

«Глупый и беззубый»: первые критики сдержанно приняли фильм «Смерть единорога»
Аудио-версия:
Комментарии

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о комедийном хорроре «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Фото: Rotten Tomatoes

Рецензенты приняли фильм крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 64% «свежести». Обзорщики ругают картину за плохой юмор и неудачную реализацию идеи.

Что пишут первые рецензенты о комедийном хорроре «Смерть единорога»:

Идею, которая лежит в основе фильма, можно сформулировать так: разве не было бы смешно, если бы сказочный единорог устроил кровавую резню? Однако проблема в том, что эта шутка быстро становится несмешной.
В фильме есть забавные сцены резни с участием единорога, но сатира в нём никакущая.
В меру увлекательная, но лишённая креатива, глупая и беззубая лента.
Хотя фильм нельзя назвать плохим, но он также далёк от того, чтобы быть выдающимся.
Вымученная несмешная пародия на «Парк Юрского периода», которая не имеет ни капли остроумия своего вдохновителя.

Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в России 3 апреля.

Материалы по теме
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android