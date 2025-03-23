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Из российского каталога Apple TV+ убрали сериалы «Терапия» и «Опасные числа»

Из российского каталога Apple TV+ убрали сериалы «Терапия» и «Опасные числа»
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Внимательные пользователи обратили внимание, что из российского каталога Apple TV+ убрали несколько сериалов. При переходе на их страницу в сервисе появляется сообщение «Это телешоу больше не доступно».

Фото: Apple

Среди них оказались «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Мистический квест» с Шарлотт Никдао и «Опасные числа» с Лео Вудаллем. Причина удаления проектов из библиотеки онлайн-кинотеатра на территории РФ пока не раскрывается. Никаких комментариев от самой компании ещё не было.

Напомним, ранее Apple частично сократила поддержку своих сервисов на территории России. Это было первое изменение условий работы компании в РФ с весны 2022 года.

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