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Silent Hill f запретили выпускать в Австралии

Silent Hill f запретили выпускать в Австралии
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Рейтинговое агентство Австралии запретило выпуск хоррора Silent Hill f в стране. Эксперты даже не стали присваивать тайтлу возрастное ограничение, ограничившись специальной меткой RC (Refused Classification). Она предназначена для проектов, которые содержат неприемлемый контент.

Фото: Australian Government

В Австралии достаточно строгая политика касательно классификации видеоигр, однако причина запрета Silent Hill f не называется. Сама Konami пока никак данную ситуацию не прокомментировала.

Главной героиней выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать. В какой-то момент в трейлере у Хинако в руке можно увидеть трубу — традиционное оружие протагонистов серии.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК. У хоррора будут субтитры на русском языке.

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