Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
Уже 30 марта стартует боевик «Гангстерленд» Гая Ричи. События шоу развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 1 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.
Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 марта
|2-я серия
|6 апреля
|3-я серия
|13 апреля
|4-я серия
|20 апреля
|5-я серия
|27 апреля
|6-я серия
|4 мая
|7-я серия
|11 мая
|8-я серия
|18 мая
|9-я серия
|25 мая
|10-я серия
|1 июня
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