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Сериал Гангстерленд, 1-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
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Уже 30 марта стартует боевик «Гангстерленд» Гая Ричи. События шоу развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 1 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 марта
2-я серия6 апреля
3-я серия13 апреля
4-я серия20 апреля
5-я серия27 апреля
6-я серия4 мая
7-я серия11 мая
8-я серия18 мая
9-я серия25 мая
10-я серия1 июня
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