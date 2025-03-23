Уже 30 марта стартует боевик «Гангстерленд» Гая Ричи. События шоу развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 1 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи