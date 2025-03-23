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«Блестящие персонажи и драма»: Хидео Кодзима в восторге от сериала «Переходный возраст»

«Блестящие персонажи и драма»: Хидео Кодзима в восторге от сериала «Переходный возраст»
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Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима, автор культовых серий Metal Gear Solid и Death Stranding, поделился своими впечатлениями от мини-сериала «Переходный возраст». Разработчик посмотрел первый эпизод и остался в полном восторге от шоу.

Я посмотрел первый эпизод «Переходного возраста» от Netflix. Хороший сериал. Он меня впечатлил… Персонажи, драма и загадочные обстоятельства дела изображены просто блестяще. Я должен продолжить смотреть это.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром: чтобы докопаться до истины, в дело вступают адвокат, психологи и другие специалисты.

Сериал стал абсолютным лидером в чарте сервиса — он собрал 24,3 млн просмотров всего за четыре дня после выхода.

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