Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Капитана Америки: Новый мир» превысили $ 400 млн — фильм ещё не окупился

Сборы «Капитана Америки: Новый мир» превысили $ 400 млн — фильм ещё не окупился
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам шестого уикенда сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США составили всего лишь $ 4,3 млн. Общая домашняя касса ленты достигла $ 192 млн — это один из худших результатов в киновселенной Marvel.

Общие сборы четвёртого «Капитана Америка» достигли отметки в $ 400 млн. Лента с Энтони Маки продолжает стремительное падение в чартах и может уже не добраться до отметки в $ 425 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что именно этой суммы будет достаточно, чтобы картина окупилась. Интересно, что ленте всё же удалось опередить первую часть в подсерии, однако в подсчётах не учитываются возросшие цены на билеты.

Аналитики связывают низкие сборы ленты с негативными отзывами — сейчас средняя оценка фильма на агрегаторах составляет чуть больше 5 баллов из 10. «Новый мир» также получил самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android