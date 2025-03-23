Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фантастики «Микки 17» достигли $ 100 млн

Сборы фантастики «Микки 17» достигли $ 100 млн
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Микки 17» превысили отметку в $ 100 млн. Фантастическая картина с Робертом Паттинсоном продолжает своё падение в мировых чартах, постепенно готовясь к завершению проката.

Интересно, что лента собрала в США меньше половины из общих сборов ($ 40 млн) — это редкое событие для американских блокбастеров. Что касается других рынков, то здесь выделяются Южная Корея (более $ 18 млн) и Великобритания (более $ 6 млн).

Ранее аналитики сообщали, что для окупаемости фантастической ленте нужно собрать около $ 300 млн. Учитывая резкое падение в чартах, картина принесёт студии Warner Bros. большие убытки.

Материалы по теме
Второй сезон «Разделения» закончился: стоит ли смотреть сериал?
Второй сезон «Разделения» закончился: стоит ли смотреть сериал?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android