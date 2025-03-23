Сборы фантастики «Микки 17» достигли $ 100 млн

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Микки 17» превысили отметку в $ 100 млн. Фантастическая картина с Робертом Паттинсоном продолжает своё падение в мировых чартах, постепенно готовясь к завершению проката.

Интересно, что лента собрала в США меньше половины из общих сборов ($ 40 млн) — это редкое событие для американских блокбастеров. Что касается других рынков, то здесь выделяются Южная Корея (более $ 18 млн) и Великобритания (более $ 6 млн).

Ранее аналитики сообщали, что для окупаемости фантастической ленте нужно собрать около $ 300 млн. Учитывая резкое падение в чартах, картина принесёт студии Warner Bros. большие убытки.