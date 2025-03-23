Assassin's Creed Shadows поставила рекорд серии в Steam

23 марта пиковый онлайн Assassin's Creed Shadows в Steam составил 64 825 человек. Благодаря этому экшен установил рекорд по пиковому онлайну в культовой франшизе.

Ранее первую строчку удерживала Assassin's Creed Odyssey, в которую в 2018 году играло одновременно 62 069 человек. Стоит отметить, что, помимо Steam, новая часть серии также доступна в онлайн-магазине Ubisoft Connect, в котором нет данных о популярности игр.

Самые популярные игры Assassin's Creed в Steam по онлайну

Assassin's Creed Shadows — 64 825 человек Assassin's Creed Odyssey — 62 069 человек Assassin's Creed Origins — 41 551 человек Assassin's Creed 4: Black Flag — 16 049 человек Assassin's Creed Valhalla — 15 679 человек.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоялся 20 марта на ПК и консолях. Ранее Ubisoft похвасталась, что в экшен сыграло более 2 млн человек.