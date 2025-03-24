«Свояк» вышел в Steam: культовая «Своя игра» доступна бесплатно для всех

В Steam состоялся выход «Своей игры» — в сообществе геймеров игру ласково называют «Свояк», тогда как во избежание юридических проблем официальное название игры SiGame. Это викторина, вдохновлённая культовым телешоу и ставшая очень известной ещё несколько лет назад.

Версия для Steam не отличается от других релизов, разве что она удобнее для пользователей магазина Valve. Игра доступна полностью бесплатно и дополнительно не монетизируется. Спасибо за это можно сказать создателю игры Владимиру Хилю.

SiGame Фото: Владимир Хиль

Главной особенностью SiGame остаётся возможность создавать собственные викторины, из-за чего игра и стала чрезвычайно популярной в России. Кто-то, конечно, проверяет себя на знание истории и других серьёзных вещей, но куда веселее вспоминать культовые мемы и другие находки прежней эпохи интернета.