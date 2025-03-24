Звезда «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц сыграет в пятом сезоне «Убийств в одном здании»

Издание Deadline сообщило, что звезда «Джанго освобождённого» и «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц сыграет в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании».

Кого именно сыграет Вальц, не сообщается. Съёмочный процесс пятого сезона шоу уже идёт — он стартовал в начале марта. Как долго продлятся съёмки, неизвестно.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.