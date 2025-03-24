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Фильм «Пальма 2» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Пальма 2» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, семейная лента «Пальма 2» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картины собрала 145,5 млн рублей.

На втором месте оказалась комедия «Ждун» про героя мемов — ей удалось собрать 93,5 млн рублей за уикенд. Третье место заняла картина «Пророк. История Александра Пушкина» (ранее она занимала первые места в кинопрокате страны за выходные): ей покорились 73 млн рублей.

По сюжету ленты лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

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