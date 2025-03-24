Режиссёр Никита Михалков сомневается, что Голливуд заинтересован в российском кино

В недавнем интервью «РИА Новости» режиссёр Никита Михалков поговорил на тему заинтересованности Голливуда в российском кино.

Постановщику задали вопрос о том, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актёрам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну снова обратить внимание на российское кино. Михалков ответил отрицательно.

Я им не верю. Они существуют в парадигме выгоды.

Михалков отметил, что Борисов замечательно сыграл Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», но «Анору», за которую актёра номинировали на «Оскар», оценил невысоко и отметил, что ленту даже «неловко называть фильмом».