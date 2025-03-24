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Кевин Файги волнуется за новых «Мстителей» после провала «Электрического штата» — инсайдер

Кевин Файги волнуется за новых «Мстителей» после провала «Электрического штата» — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил про обеспокоенность президента Marvel Studios Кевина Файги по поводу успеха грядущих «Мстителей 5» и «Мстителей 6», которые носят подзаголовки «Судный день» и «Секретные войны».

По словам Рихтмана, Файги осведомлён о плохом качестве фильма «Электрический штат», которым занимались братья Руссо, поэтому босс Marvel Studios будет «пристально следить за проектами», следя за написанием сценария и другими моментами.

Файги хочет, чтобы работа над будущими «Мстителями» шла по плану, и хотя братья Руссо блестяще справились с «Войной бесконечности» и «Финалом», провал «Электрического штата» насторожил Файги.

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