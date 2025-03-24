Завершились съёмки комедии «Добрый доктор» с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком

Кинокомпания Legio Felix закончила снимать комедийный фильм «Добрый доктор» с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком в главных ролях.

Фото со съёмок

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Фото: Legio Felix

Действие ленты развернётся 1 января, когда жизнь в России после новогодней ночи как будто замирает. В центре повествования – работающий в одиночку врач со скверным характером, у которого отказала спина после того, как в него врезался курьер на самокате. Чтобы не оставлять пациентов без внимания и уберечь себя от увольнения, он уговорил этого самого курьера, как оказалось, с незаконченным медицинским образованием сходить вместо себя на вызовы.

Режиссёром картины выступил Никита Грамматиков. Вместе со Стояновым и Хориняком в картине снялись Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Анастасия Куимова и другие актеры.

Премьера ленты состоится зимой 2026 года.