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Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет в онлайне 8 апреля

Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет в онлайне 8 апреля
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Компания Warner Bros. раскрыла дату выхода фильма «Микки 17» в цифровых сервисах. Фантастическая лента с Робертом Паттинсоном выйдет на стримингах уже 8 апреля — дата появилась на Amazon Prime и в iTunes.

Таким образом, лента от режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо доберётся до онлайна спустя месяц проката. За этот срок фильм собрал скромные $ 100 млн и уже точно не окупится в кино — для этого фантастике нужно было заработать не менее $ 300 млн.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют. 15 марта лента неофициально добралась и до кинотеатров России.

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