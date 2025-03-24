Раскрыта длительность фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью

На сайтах киносетей стала появляться информация о хронометраже фильма «Громовержцы» от Marvel Studios. Если верить данным, длительность ленты составит около 2 часов, но не больше. Возможно, фильм будет идти 1 час 40 минут или 1 час 50 минут.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента доберётся позже.