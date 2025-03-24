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«Disney, что ты наделала»: пользователи уничтожают ремейк «Белоснежки» на IMDb

«Disney, что ты наделала»: пользователи уничтожают ремейк «Белоснежки» на IMDb
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24 марта на агрегаторе IMDb образовался средний рейтинг «Белоснежки» — нового ремейка знаменитой сказки от студии Disney. Проект получает крайне низкие оценки и уже совсем скоро может попасть в анти-топ худших фильмов в истории портала.

Так, сейчас рейтинг фильма на IMDb составляет 2,1 балла из 10. Пользователи уничтожают картину за плохие спецэффекты, сценарий с нотками современной повестки, незапоминающиеся песни и невзрачных персонажей. Они призывают зрителей не ходить в кино на «Белоснежку» и дать понять Disney, что им нужно пересмотреть свой подход к современным адаптациям культовых произведений.

Фото: IMDb

Что пишут пользователи о фильме «Белоснежка»

У Disney была возможность представить свежий взгляд на «Белоснежку», но вместо этого они сняли проходной и тусклый фильм. Фанаты оригинала, скорее всего, останутся разочарованы.
Это скучный и абсолютно ненужный ремейк. Просто пересмотрите оригинал.
Пожалуйста, люди, перестаньте ходить на ремейки от Disney. Ведь именно из-за наших денег они продолжают выходить.
Если вы в поисках магии, удивления и ностальгии, просто пересмотрите «Белоснежку» 1937 года. Если вы готовы отдать два часа своей жизни впустую, тогда можете купить билет на новую версию.
Disney, что ты наделала? Весь фильм выглядит и кажется таким искусственным: ассеты, животные, сами гномы. У меня нет слов, чтобы описать этот ужас своими словами.

Премьера «Белоснежки» состоялась 21 марта в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся неофициально уже в конце марта.

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