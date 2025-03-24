Авторы Assassin's Creed Shadows поблагодарили игроков за поддержку

Разработчики Assassin's Creed Shadows из студии Quebec опубликовали большое обращение к игрокам на форуме Reddit. Авторы долгожданного экшена выразили признательность геймерам за поддержку после релиза.

Разработчики заявили, что внимательно отслеживают отзывы на Reddit и очень воодушевлены сарафанным радио, сформировавшемся вокруг проекта. Авторы отметили, что релиз для Shadows стал «только началом» и в ближайшее время геймеров ждут различные апдейты, включая крупное дополнение Claws of Awaji.

В эти выходные многие в команде разработчиков потратили время на чтение ваших реакций на Assassin's Creed Shadows — и мы просто хотим сказать вам спасибо. Огромное количество любви и позитива, которые мы получили, тронуло нас. Нет лучшей награды, чем видеть ваши положительные отзывы на годы нашей тяжёлой работы. Спасибо за то, что отправились в это путешествие с нами. Это только начало для Shadows, и мы рады видеть, как игра развивается вместе с вами.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра уже преодолела отметку в 2 млн геймеров.