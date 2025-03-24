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Автор Helldivers 2 призвал разработчиков рисковать и не копировать игры других студий

Автор Helldivers 2 призвал разработчиков рисковать и не копировать игры других студий
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Творческий директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт поделился своим мнением о проблемах игровой индустрии во время конференции GDC 2025. Разработчик одного из самых популярных сетевых проектов последних лет связал массовые сокращения за последние годы с ужасным однообразием большинства видеоигр.

По мнению Пилестедта, игровая индустрия сейчас должна рисковать и выпускать уникальные игры, а не пытаться повторять формулы успешных проектов на рынке.

Многие издатели пытаются выпускать безопасные игры, но этот вариант обеспечит им лишь одну гарантию — смертный приговор для студии-разработчика. Если мы не рискуем в игровой индустрии, то мы никогда не сможем добиться успеха. Создавайте игры в вашем стиле и не пытайтесь копировать других.

Разработчик также посоветовал другим создателям видеоигр делать ставки на свои идеи и механики, даже если на рынке нет успешных проектов со схожими элементами. Пилестедт отметил, что в успех Helldivers не верил почти никто, однако сейчас это одна из самых успешных сетевых игр.

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