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В России не работают сайты 24 марта: не открываются Стим, ЕГС, Тикток, Сбербанк и другие приложения

В России произошёл сбой интернет-сервисов
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24 марта в России произошёл сбой интернет-сервисов. Примерно в 14:00 мск у многих жителей страны перестали открываться и нормально работать приложения «Сбербанка», «Ростелекома» и «Тиктока», а также игровые лаунчеры Steam и Epic Games Store.

Пользователи сообщают, что многие приложения перестали загружаться, подключаться и выдают различные ошибки. При этом сбои фиксируются далеко не по всей России — больше всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Жалобы на сбои сервисов за последнее время

Жалобы на сбои сервисов за последнее время

Фото: Downdetector

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа зарубежных сервисов придёт в норму, неизвестно. Возможно, это лишь небольшая авария и скоро работа программ вернётся к штатному режиму.

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