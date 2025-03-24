24 марта в России произошёл сбой интернет-сервисов. Примерно в 14:00 мск у многих жителей страны перестали открываться и нормально работать приложения «Сбербанка», «Ростелекома» и «Тиктока», а также игровые лаунчеры Steam и Epic Games Store.

Пользователи сообщают, что многие приложения перестали загружаться, подключаться и выдают различные ошибки. При этом сбои фиксируются далеко не по всей России — больше всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Жалобы на сбои сервисов за последнее время Фото: Downdetector

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа зарубежных сервисов придёт в норму, неизвестно. Возможно, это лишь небольшая авария и скоро работа программ вернётся к штатному режиму.