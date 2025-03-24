Культовой Bloodborne исполнилось 10 лет

24 марта Bloodborne исполнилось 10 лет. Экшен от студии FromSoftware вышел 24 марта 2015 года эксклюзивно для PlayStation 4 и мгновенно стал хитом.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Bloodborne — хардкорная экшен-RPG от авторов Dark Souls, Sekiro и Elden Ring. Действие игры разворачивается в городе Ярнам, где произошла вспышка эпидемии чумы. Главным героем выступает охотник, который постепенно очищает город от чудовищ в духе произведений Говарда Лавкрафта и узнаёт тайну о происходящих событиях.

За 10 лет своего существования проект всё ещё остаётся эксклюзивом PlayStation 4/5, где игра работает при нестабильных 30 FPS. Sony до сих пор не анонсировала ремастер экшена для современных систем, хотя многие другие эксклюзивы уже получили актуальные версии на ПК и PS5.