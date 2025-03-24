Фильм-катастрофа «Смерч 2» получит продолжение — инсайдер

Как сообщает авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман, кинокомпания Universal готовит продолжение фильма «Смерч 2». В студии оказались довольны сборами первой части, которая заработала в прокате $ 372 млн при бюджете в $ 155 млн.

Никаких деталей о сюжете ленты пока нет. Известно лишь, что в продолжении должны вернуться звёзды второй части — Глен Пауэлл (Тайлер) и Дейзи Эдгар-Джонс (Кейт). Кто выступит режиссёром картины, также неясно.

«Смерч 2» рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.