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Хакеры взломали почти 1 млн роутеров россиян — им нужно сменить пароли от Wi-Fi

Хакеры взломали почти 1 млн роутеров россиян — им нужно сменить пароли от Wi-Fi
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В Сети выявили масштабную утечку данных, связанную с уязвимостями в работе роутеров компании Keenetic. Источники отмечают, что хакерам удалось взломать мобильное приложение устройства, причём произошло это ещё в 2023 году.

Под угрозы попали в основном пользователи из России — около 944 тыс. человек. Далее идут обладатели турецких роутеров (48 тыс.), на третьем — англоязычные пользователи (39 тыс. человек).

Представители Keenetic признали факт атаки, однако заверили, что платёжная информация и важные данные остались в безопасности, поскольку роутер не хранит такую информацию. При этом часть данных хакерам удалось извлечь, и пользователям как минимум стоит сменить пароль от Wi-Fi.

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