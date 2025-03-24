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Вышел трейлер фильма «Финал» про победу на Олимпиаде-2012 по волейболу — в прокате с 8 мая

Компания «Атмосфера кино» представила подробности и материалы предстоящего фильма «Финал» о легендарной победе волейбольной сборной России на Олимпиаде в Лондоне. Он выйдет в кинотеатрах 8 мая.

Лента расскажет о финальном матче Игр 2012 года с Бразилией. Главного тренера сборной Владимира Алекно сыграл Денис Шведов (известен по ролям в таких проектах, как «Мажор», «Жить», «Доктор Преображенский»).

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

В «Финале» также сыграли Ирина Пегова («Прогулка», «Моё собачье дело», «Родные»), Юлия Ильина («Трепачи», «Трасса»), Сергей Безруков («Мистер Нокаут», «Воздух») и другие известные актёры, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.