Вышел новый трейлер второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой — премьера 12 апреля

Телеканал BBC представил новый трейлер второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой в главной роли. Продолжение перезапуска культового шоу стартует уже 12 апреля, в него войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежать BBC.

В новом сезоне спутником Доктора станет Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправятся на неизведанные ранее планеты, а также окажутся героями некоего мультфильма.

Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя. В актёрский состав также вошли Милли Гибсон, Рилан Кларк, Алан Камминг, Джона Хауэр-Кинг и другие актёры.