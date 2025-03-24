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«Манюня: День рождения Ба» выйдет на START и Okko 27 марта

«Манюня: День рождения Ба» выйдет в онлайне 27 марта
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Комедийный фильм «Манюня: День рождения Ба» появится на онлайн-платформах спустя полтора месяца после релиза в кинотеатрах. Цифровая премьера состоится 27 марта на START и Okko.

Фильм «Манюня: День рождения Ба» снят по мотивам финала истории о приключениях Манюни, Каринки и Наринэ. По сюжету приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие.

К своим ролям вернулись исполнительницы главных ролей в предыдущих лентах Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Режиссёром выступил Арман Марутян, постановщик сериала «Манюня».

В российском прокате комедия заработала более 300 млн рублей.

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