R.E.P.O. продолжает набирать огромную популярность после релиза, поэтому многие наверняка интересуются, а какие там системные требования — и они предельно скромные, игра должна без проблем работать на компьютерах даже из 2014 года.

Минимальные системные требования R.E.P.O.

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-6600 или аналог AMD

Видеокарта — GTX 970 или аналог AMD

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 1 ГБ.

Рекомендуемые системные требования R.E.P.O.