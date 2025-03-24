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Системные требования REPO: минимальные, рекомендуемые для ПК

Системные требования R.E.P.O.
Системные требования REPO
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R.E.P.O. продолжает набирать огромную популярность после релиза, поэтому многие наверняка интересуются, а какие там системные требования — и они предельно скромные, игра должна без проблем работать на компьютерах даже из 2014 года.

Минимальные системные требования R.E.P.O.

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-6600 или аналог AMD
  • Видеокарта — GTX 970 или аналог AMD
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 1 ГБ.

Рекомендуемые системные требования R.E.P.O.

  • ОС — Windows 11
  • Процессор — Intel Core i7-8700 или аналог AMD
  • Видеокарта — GTX 1070 или аналог AMD
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 1 ГБ.
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