Системные требования R.E.P.O.
R.E.P.O. продолжает набирать огромную популярность после релиза, поэтому многие наверняка интересуются, а какие там системные требования — и они предельно скромные, игра должна без проблем работать на компьютерах даже из 2014 года.
Минимальные системные требования R.E.P.O.
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-6600 или аналог AMD
- Видеокарта — GTX 970 или аналог AMD
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 1 ГБ.
Рекомендуемые системные требования R.E.P.O.
- ОС — Windows 11
- Процессор — Intel Core i7-8700 или аналог AMD
- Видеокарта — GTX 1070 или аналог AMD
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 1 ГБ.
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