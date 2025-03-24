Актёр Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля по УДО

Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает адвокат Ефремова, актёр выйдет на свободу 9 апреля. Таким образом, он проведёт за решёткой 4,5 года — по приговору суда изначально срок составлял восемь лет. Михаил заявил, что больше никогда не сядет за руль, а также что каждый день продолжает раскаиваться в содеянном и ещё раз извиняется перед близкими погибшего.

В июне 2020 года Михаил Ефремов на огромной скорости устроил аварию рядом со Смоленской площадью в Москве. В результате погиб 57-летний водитель легкового автофургона.