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РТУ МИРЭА в шестой раз подряд выиграл Московскую студенческую киберспортивную лигу

РТУ МИРЭА в шестой раз подряд выиграл Московскую студенческую киберспортивную лигу
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Сборная Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) в шестой раз подряд стала победителем Московской студенческой киберспортивной лиги. Команда выиграла три турнира — по Dota 2, Mobile Legends и StarCraft II.

Второе место в общем зачёте заняли студенты Университета «Синергия» (победа в Tekken), третье — НИУ ВШЭ, победившие в Counter-Strike 2. В общей сложности участие в 15-м сезоне МСЛК приняло рекордное количество учебных заведений — 106 вузов и 34 ссузов.

Кроме того, организаторы провели ряд открытых чемпионатов, в которых могли принимать участие студенческие команды из других регионов страны.

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