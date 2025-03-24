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Второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора» стартует 6 апреля на ТНТ

Второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора» стартует 6 апреля на ТНТ
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Телеканал ТНТ объявил дату премьеры и подробности о втором сезоне шоу «Сокровища императора». Продолжение реалити о поисках солидного приза начнут показывать в эфире с 6 апреля.

Ведущими вновь станут Михаил Галустян и Ольга Бузова. Теперь звёздным участникам предстоят испытания в парах — за сокровища будут бороться Нюша, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Натан, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, Маша Малиновская и Гуф. Каждый выберет себе в союзники родственника или друга.

Как и в первом сезоне «Сокровищ императора», в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Задача — первыми прийти к финишу, имея в активе лишь небольшую сумму денег и никаких знаний в китайском языке.

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