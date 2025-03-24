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Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам» — релиз 22 апреля

Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам» — релиз 22 апреля
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Компания Disney представила новый трейлер второго сезона сериала «Андор». Заключительная часть шпионского триллера по «Звёздным войнам» стартует уже 22 апреля — еженедельно будут выходить сразу три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Второй сезон шоу соединит события сериала с фильмом «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». К главным ролям вернулись Диего Луна, Кайл Соллер, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона и другие актёры.

Второй сезон «Андора» будет единственным крупным проектом по «Звёздным войнам» в 2025 году. В следующем мае Disney выпустит полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», который продолжит сюжет сериала «Мандалорец» с Педро Паскалем.

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