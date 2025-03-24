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Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума ещё 20 лет назад

Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума ещё 20 лет назад
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Режиссёр Джон Фавро в беседе с боссом Marvel Кевин Файги вспомнил, что исполнитель роли Доктора Дума в «Мстителях 5» и «Мстителях 6» Роберт Дауни-младший мог примерить этот образ ещё в 2005 году.

В то время актёр проходил пробы в прошлой версии «Фантастической четвёрки», и, если бы они были успешны, Дауни-младшему досталась бы именно роль Доктора Дума. Однако тогда продюсеры решили иначе, и магната сыграл Джулиан Макмэхон.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года. В ленте Мстители и другие герои столкнутся с Доктором Думом: его роль сыграет Роберт Дауни-младший, ранее появлявшийся во франшизе в образа Тони Старка.

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