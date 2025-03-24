Игра Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 уже 17 апреля

Релиз приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle на консоли PlayStation 5 состоится 17 апреля, а владельцы премиум-версии смогут опробовать её с 15 апреля. Изначально проект был доступен только на ПК и Xbox Series.

Вместе с выходом на PS5 «Индиана Джонс» получит сюжетное расширение The Order of Giants. Оно появится как в версии для PlayStation, так и на других платформах.

По информации известного киноинсайдера Даниэля Рихтмана, сейчас в разработке у Miscrosoft находятся новые игры про Индиану Джонса. Деталями будущих тайтлов источник не поделился, но отметил, что над играми активно работают.