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Игра Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 уже 17 апреля

Игра Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 уже 17 апреля
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Релиз приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle на консоли PlayStation 5 состоится 17 апреля, а владельцы премиум-версии смогут опробовать её с 15 апреля. Изначально проект был доступен только на ПК и Xbox Series.

Вместе с выходом на PS5 «Индиана Джонс» получит сюжетное расширение The Order of Giants. Оно появится как в версии для PlayStation, так и на других платформах.

По информации известного киноинсайдера Даниэля Рихтмана, сейчас в разработке у Miscrosoft находятся новые игры про Индиану Джонса. Деталями будущих тайтлов источник не поделился, но отметил, что над играми активно работают.

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