«История игрушек 5» удивит зрителей — Pixar

Мультипликатор Pixar Пит Доктер считает, что новая часть «Истории игрушек» сможет удивить зрителей. В беседе с The Hollywood Reporter продюсер серии отметил, что к пятому мультфильму серия меняется, чтобы идти в ногу со временем.

Сценарист и режиссёр Эндрю Стэнтон проделал действительно отличную работу, позволив некоторым моментам проявиться неожиданным образом. Вы будете смотреть на некоторые вещи, которые вам нравятся, и думать — подождите, это что, «История игрушек»? Мы должны удивлять людей, так что это будет весело.

Премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года. Точная дата пока не раскрывается.