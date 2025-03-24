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LighTofHeaveN рассказал, чего не хватает киберспорту — он привёл в пример футбол

Киберспортивный комментатор и чемпион The International 1 по «Доте» Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов поделился с «Чемпионатом» своими мыслями о состоянии индустрии.

В день 25-летия ФКС России он вспомнил старт своей карьеры и сравнил то время с настоящим.

Я начинал в 2007 году. От турниров в подвалах за копейки мы выросли до турниров с солидными призовыми фондами. Сейчас многое медленно, но верно уходит в формат шоу и развлечения. Батлы с участием стримеров для аудитории и нестандартными правилами нынче активно конкурируют с турнирами, на которых параллельно выступают Team Spirit, Team Liquid и другие гранды.

Лост также отметил, что киберспорту не хватает сильных и влиятельных людей, причём из разных поколений.

Развиваться за счёт одной молодёжи — весьма непростая задача. Чем больше в индустрии талантливых и способных людей, причём желательно из разных сфер и поколений — тем лучше. Хороший пример успеха — футбол. Он интересен многим, и за ним наблюдает весь мир. С учётом количества людей, находящихся в качестве зрителя или активного участника процесса, успех и прогресс неизбежно приходит раз за разом. Чем больше человеческого ресурса, тем больше возможностей для развития.