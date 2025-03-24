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Съёмки нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» начнутся осенью

Съёмки нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» начнутся осенью
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Компания Arte France Cinéma сообщила подробности о новой картине Андрея Звягинцева, над которой режиссёр «Левиафана» работает с весны прошлого года.

Лента получит название «Минотавр», съёмки пройдут с сентября по ноябрь 2025 года. Фильм представляют как «притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии». По сюжету директор крупной компании готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены.

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил ряд наград, в том числе номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Awards.

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