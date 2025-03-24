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«Нас ждёт обновление поколений игроков»: комментатор JAM — о будущем Dota 2 и киберспорта

Киберспортивный комментатор Александр JAM Коротков поразмышлял о текущем состоянии соревновательного гейминга и будущем индустрии.

В беседе с «Чемпионатом» JAM понадеялся, что совсем скоро про-сцена Dota 2 получит новых интересных игроков.

Нас ждёт обновление поколений игроков. Сейчас, например, в Dota 2 заметен небольшой застой в плане появления новых лиц. Да, приходят молодые игроки вроде Алана Satanic Галямова, который уже показывает высокий уровень, но в целом свежих имён хотелось бы видеть больше. Чем выше конкуренция, тем интереснее становятся турниры, и это важный фактор для развития сцены.

Кастер также отметил, что в будущем можно ждать развития турнирной системы по принципу традиционного спорта.

Возможно, появятся новые форматы, больше интерактива со зрителями, новые игровые дисциплины. Также киберспорт будет всё активнее интегрироваться в традиционный спорт — мы уже видим коллаборации с футбольными клубами, Олимпийскими играми и так далее. Возможно, в будущем мы увидим полноценные киберспортивные лиги, работающие по принципу традиционных спортивных чемпионатов.