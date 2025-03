Постеры персонажей сериала по Last of Us — второй сезон выходит 14 апреля

Телесеть HBO представила постеры с персонажами сериала «Одни из нас» в преддверии выхода второго сезона. Напомним, шоу по мотивам серии игры The Last of Us вернётся уже 14 апреля.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история наверняка завершится не весной, а в третьем сезоне.

Постеры персонажей второго сезона «Одних из нас»

Фото: HBO

Второй сезон The Last of Us стартует 14 апреля. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.