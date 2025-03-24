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В Steam стартовал Фестиваль градостроения и симуляторов колоний со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль градостроения и симуляторов колоний со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
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24 марта в Steam начался Фестиваль градостроения и симуляторов колоний — он посвящён играм в стратегическом жанре, где нужно обустраивать свои города и целые внеземные поселения. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале градостроения и симуляторов колоний в Steam

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний в Steam продлится до 31 марта включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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