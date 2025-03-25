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Эксперт рассказал, какие фотографии опасно хранить на смартфоне

Эксперт рассказал, какие фотографии опасно хранить на смартфоне
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Руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырёва поговорила с агентством «Прайм» и рассказала, какие фото опасно хранить в своём смартфоне.

На гаджетах нельзя хранить сканы личных документов, включая водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН, паспорт, свидетельство о собственности и банковские карты. Само собой, это всё нужно для того, чтобы уберечь себя от действий злоумышленников.

Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесёт плоды и злоупотреблений станет меньше.

При этом Богатырёва подчеркнула, что полностью обойтись без сканов документов на телефоне не всегда удается, ведь зачастую эти снимки необходимы.

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