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Фильм по Street Fighter отложили на неопределённый срок

Фильм по Street Fighter отложили на неопределённый срок
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По данным СМИ, у фильма по Street Fighter больше нет даты премьеры — ленту отложили на неопределённый срок. Причины этого пока не раскрываются.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, однако известно, что над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.

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