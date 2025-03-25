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У Женщины-Халк будет «довольно значимая» роль в «Мстителях 5» — СМИ

У Женщины-Халк будет «довольно значимая» роль в «Мстителях 5» — СМИ
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По данным источников издания ComicBookMovie, Татьяна Маслани будет занята на съёмках «Мстителей 5» с подзаголовком «Судный день». Источники также сообщили, что роль Женщины-Халк в ленте будет «довольно значимой».

Слухи об участии Маслани в проекте стали появляться после концепт-артов, на которых чётко видно персонажа. При этом братья Руссо заявляли, что арт не относится к финальной версии ни одной из будущих частей «Мстителей».

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 1 мая 2026 года. Премьера «Секретных войн» должна состоятся 7 мая 2027 года. Обе ленты снимут братья Руссо, поставившие «Войну бесконечности» и «Финал».

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