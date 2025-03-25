Николас Холт получил роль в новом боевике Дэвида Литча

По данным Deadline, актёр Николас Холт, известный по «Людям Икс», сыграет в новом боевике Дэвида Литча («Быстрее пули»). Рабочее название картины — «Ограбление банка».

Детали сюжета не разглашаются, но ранее сообщалось, что криминальный боевик посвятят группе грабителей банков, которые транслируют свои преступления в прямые эфиры социальных сетей и тем самым водят полицию за нос.

Сценарий написал Марк Бьянкулли («Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»), производством займутся Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment и 87North.

Съёмочный процесс планируют запустить этим летом. Даты выхода у картины пока нет.