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Назван исполнитель главной роли в новой части культовой франшизы «Мумия»

Назван исполнитель главной роли в новой части культовой франшизы «Мумия»
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В декабре 2024 анонсировали новую часть культовой франшизы «Мумия», которую снимет Ли Кронин — постановщик «Восстания зловещих мертвецов» и «Другого». Стало известно, что исполнителем главной роли в ленте станет Джек Рейнор, известный по шоу «Периферийные устройства» и по «Трансформерам».

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа — проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.

Съёмки новой части стартуют в начале апреля. Даты выхода пока нет.

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