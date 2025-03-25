Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Найдена актриса на роль матери Джейсона Вурхиза в сериальном приквеле «Пятница, 13-е»

Найдена актриса на роль матери Джейсона Вурхиза в сериальном приквеле «Пятница, 13-е»
Комментарии

Издание Variety сообщило, что актриса Линда Карделлини, известная по «Основателю» и «Зелёной книге», сыграет в сериальном приквеле франшизы «Пятница, 13-е». Ей досталась роль Памелы Вурхиз — матери Джейсона Вурхиза.

Шоураннером предстоящего сериала «Хрустальное озеро» станет Брэд Кейн. Ранее он работал над сериалами «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.

Выпускать проект будут на онлайн-сервисе Peacock. У него пока нет даты старта производства и даты выхода, но эта информация наверняка появится позже.

Материалы по теме
«Переходный возраст» уже стал главным сериалом 2025 года с замахом на «Оскар»
«Переходный возраст» уже стал главным сериалом 2025 года с замахом на «Оскар»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android