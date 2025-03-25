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«Игра никогда не заканчивается»: франшизу «Пила» не закроют, новую часть отложили

«Игра никогда не заканчивается»: франшизу «Пила» не закроют, новую часть отложили
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Несколько дней назад стало известно, что работу над фильмом «Пила 11» приостановили, а франшиза и вовсе находится под угрозой продажи. У ленты, конечно, нет даты выхода, но её не собираются отменять — пока её просто перенесли на неопределённый срок.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала заявление от лица куклы Билли, в котором говорится, что «игра никогда не заканчивается», подразумевая, что с 11-й частью и франшизой в целом всё будет в порядке.

Ходят слухи, что игра окончена. Вы все меня знаете. Игра никогда не заканчивается.

Изначально «Пила 11» должна была выйти 26 сентября этого года, но теперь на её место поставили фильм «Незнакомцы: Часть вторая».

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