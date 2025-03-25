Вышел первый трейлер фильма «Чебурашка 2» — премьера 1 января 2026 года

Кинокомпания «Централ Партнёршип» опубликовала первый трейлер фильма «Чебурашка 2». В ролике можно увидеть любимого всеми ушастого главного героя, который, несмотря на своё взросление, продолжает чудить и портить Гене жизнь.

Видео доступно на YouTube-канале MEMBARAN. Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

Сюжет ленты расскажет о том, как Чебурашка вместе с Гришей и Соней теряется в лесу, а на их поиски отправляются взрослые.

Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

Премьера второй части состоится 1 января 2026 года.