Мини-сериал «Переходный возраст» привлёк рекордную аудиторию в Великобритании

Как сообщает аналитическая компания Barb, мини-сериал «Переходный возраст» установил новый рекорд в Великобритании. Местное шоу возглавило недельные стриминговые чарты, обогнав контент из США, Германии и других стран.

Так, дебютный эпизод посмотрели примерно 6,5 млн британцев за первую неделю — это рекордный результат для английского сериала. Вторую серию включили уже 6 млн британцев — это также высокий показатель вовлечённости в проект. Точные данные о просмотрах шоу появятся после месяца трансляции, который наступит 13 апреля.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прерывается ни на секунду.