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Вышел новый тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым

Вышел новый тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым
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Онлайн-кинотеатр Okko выпустил свежий тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли. В ролике показали новые кадры.

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

Также в проекте снялись Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачёв и другие. Кресло режиссёра занял Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

Премьера «Урока» состоится в этом году.

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